"Wir sind keine Kohlepartei mehr" - SPD analysiert Niederlage bei der Landtagswahl

Von anderen SPD-Größen fühlte sich Kutschaty im Wahlkampf hingegen behindert: "Ich wollte der Anwalt der Menschen sein, stattdessen habe ich mich oft wie der Anwalt prominenter SPD-Mitglieder gefühlt, vor allem aus dem Raum Hannover." Ein klarer Wink in Richtung Ex-Kanzler Gerhard Schröder und dessen Rolle als Gas-Lobbyist Russlands.

Lüders: Bundespolitik überlagerte alles

Selbstkritische SPD-Führung

Generalsekretärin Nadja Lüders zog anschließend noch einige interessante inhaltliche Schlussfolgerungen aus der verlorenen Landtagswahl. Insgesamt sei die SPD mit landespolitischen Themen kaum durchgedrungen: "Alles wurde von der Bundespolitik in Zeiten des Krieges überlagert - dabei hatten wir uns so viel Mühe mit dem Wahlprogramm gemacht."

Aber zu einfach will es sich die SPD bei der Analyse nicht machen. Die Partei möchte ihre inhaltliche Grundausrichtung überdenken. "Wir sind keine Kohlepartei mehr" , sagte Lüders - ein Satz, bei dem viele im Saal aufhorchten. Später ergänzte Lüders, wie sie das gemeint hatte.

Offene Flanken beim Klimaschutz

"Wir müssen uns fragen: Was heißt Klima- und Umweltpolitik für uns? Dass sich Klimaschutz nur diejenigen leisten können, die das nötige Kleingeld haben? Oder müssen wir den Klimaschutz so voranbringen, dass auch die mitmachen, die sich keinen Tesla leisten können" , so Lüders. "Da müssen wir unsere Position schärfen, um uns abzugrenzen. Die Flanke haben wir offen gelassen."

Kutschaty möchte, dass man wieder stärker zu einer "Partei der Mitte" wird. Helfen soll eine Aktion, die Kutschaty bald starten will: eine Tour, bei der er Arbeitnehmer nach ihrem Feierabend an verschiedenen Orten treffen will.

Wahlanalyse geht weiter, Kutschaty bleibt an Bord

Die Wahlanalyse will die NRW-SPD weiter vorantreiben, teilweise auch mit externer Hilfe. Später soll auch veröffentlich werden, mithilfe welcher Daten und Befragungen die Schlussfolgerungen gezogen wurden. Unklar blieb am Donnerstag etwa, wie die Partei sich schlechte Briefwahlergebnisse erklärt.

Fest steht schon jetzt: Spitzenkandidat Thomas Kutschaty bleibt trotz der klaren Wahlniederlage an Bord. Er wolle keinen "moderierten Übergang" , sondern will die Partei weiter anführen. Angebote großer Anwaltskanzleien hat der Jurist ausgeschlagen. "Ich habe Spaß an der politischen Arbeit und packe die Sache weiter an."