Kutschaty bleibt SPD-Fraktionschef - trotz Niederlage bei Landtagswahl

Die große Niederlage der SPD in NRW liegt gerade einen Monat zurück. Als Gesicht der Partei hatte Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty es nicht geschafft, bei der Wahl im Mai ein überzeugendes Ergebnis einzufahren. Im Gegenteil: Mit 26,7 Prozent erlebte die SPD in NRW ihre größte Niederlage in der Geschichte des Landes und das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt.

Mehr als 90 Prozent für Kutschaty

Doch wer danach eine Revolte gegen den gescheiterten Chef erwartet hat, wurde eines Besseren belehrt: Mit sehr großer Mehrheit wählte die NRW-SPD den 54-Jährigen Kutschaty am Dienstag erneut zum Fraktionschef gewählt. Er sei mit 90,4 Prozent der abgegebenen Stimmen als Vorsitzender der SPD-Fraktion wiedergewählt worden, teilte ein Sprecher mit.

Eine Gegenkandidatur gab es nicht. Kutschaty ist auch NRW-Parteichef und stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender.

Mehr Frauen im Fraktionsvorsitz angekündigt

Im weiteren Verlauf der Sitzung sollen noch fünf Stellvertreter und der oder die parlamentarische Geschäftsführer(in) gewählt werden. Im Vorfeld hatte die SPD angekündigt, die Zahl der Stellvertreter von bisher acht auf fünf zu reduzieren und die Posten paritätisch mit Männern und Frauen zu besetzen. Bisher gab es in dem Gremium mit Sarah Philipp als parlamentarischer Geschäftsführerin und Lisa-Kristin Kapteinat nur zwei Frauen.