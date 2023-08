Graue Wölfe: Neue Vorwürfe gegen Hamms Oberbürgermeister Marc Herter

Stadt: " keine Empfehlung für Bewerber "

Und was sagt Hamms Oberbürgermeister Marc Herter (SPD) dazu? Kennt er E. und wusste er von dessen Bewerbung? Schriftlich teilt uns die Pressestelle der Stadt Hamm zunächst mit, dass " Oberbürgermeister Herter zu keinem Zeitpunkt mit der Bewerbung des Herrn E. befasst war. " E. habe eine " Initiativbewerbung " an das Büro des Oberbürgermeisters geschickt und diese sei dann am 01.09.2021 an den Personalbereich weitergegeben worden.

Es habe " keine Empfehlung für den Bewerber " gegeben: " Das weitere Verfahren wurde ausschließlich im zuständigen Personalamt geführt. " Demnach hätte es eigentlich diesbezüglich keinen weiteren Kontakt in dieser Sache zwischen dem Personalamt und dem Büro von Oberbürgermeister Herter geben dürfen.

Dem WDR liegt aber eine Mail vor, in der es heißt: " Marc bat nun darum, gemeinsam nach einem Weg zu schauen, wie wir Herrn E. auf die N.N.-Stelle in 542.3 setzen. " Mit Marc ist der Oberbürgermeister Marc Herter gemeint. Diese Mail ist vom 09.11.2021, geschrieben also gut zwei Monate nach der Weitergabe von E.‘s Bewerbung durch das Büro des Oberbürgermeisters.

Stadt bestätigt Mail

Die Stadt bestätigt später, dass es diese Mail gibt und teilt dazu in einem zweiten Statement schriftlich mit: " Der OB äußerte gegenüber seinem persönlichen Referenten nicht den Wunsch, Herrn E. einzustellen. Die von dem persönlichen Referenten gewählte Formulierung "wie wir Herrn E. auf die N.N.-Stelle in 542.3 setzen", stellte eine eigenständige und nur von dem persönlichen Referenten gewählte Formulierung dar, die nicht den Inhalt des vorausgegangenen Gespräches mit dem OB wiedergab ."

Die Stadt betont: " Die durch den PR beabsichtigte Ablehnung der Einstellung mit Verweis auf Social-Media-Postings, die Anhaltspunkte für eine Nähe zur den Grauen Wölfen erkennen ließen, wurde ausdrücklich als richtig und zwingend geteilt ."

Und was sagt Marc Herter zu Bildern, die ihn gemeinsam mit E. zeigen? Da sitzt der Oberbürgermeister, mehr als ein halbes Jahr nachdem der Personalrat den Mann wegen dessen Verbindungen zu türkischen Rechtsextremisten abgelehnt hatte, bei E. im Garten. Marc Herter betont, dass E. ihm nicht näher bekannt sei, nur " als ehemaligen Betreiber einer Innenstadt-Gastronomie. " Die Bilder seien zufällig im Rahmen eines " Nachbarschaftskaffees im Garten des Hauses, in dem auch Herr E. wohnt " entstanden.

Marc Herter hat sich immer deutlich gegen jeden Rechtsextremismus gestellt. Annäherungsversuche türkischer Rechtsextremisten hat er dabei offenbar nicht immer im Blick.