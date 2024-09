SPD: "Hiobsbotschaft" zum grünen Stahl

Der SPD-Abgeordnete Alexander Vogt skizzierte zu Beginn der Debatte die " extrem dramatische Situation ", wie er sagte. Es gege nicht nur die Angst von tausenden Mitarbeitern um ihren Arbeitsplatz. Es gebe auch den Versuch des Gesamtkonzern-Vorstandsvorsitzenden López, "die Mitbestimmung im Konzern in die Knie zu zwingen" . Und nun komme auch noch die " Hiobsbotschaft ", dass die Transformation zur Produktion von grünem Stahl teuer werde als bislang geplant.

Zum Hintergrund: Die Stahlproduktion gehört zu den energieintensivsten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Um die CO2 -Emissionen zu verringern, will Thyssen-Krupp in eine wasserstoffbasierte Produktion einsteigen. Dafür soll eine " Direktreduktionsanlage " gebaut werden, deren Kosten mit drei Milliarden Euro veranschlagt wurden. Bund und Land fördern diese Anlage mit zwei Milliarden, wovon NRW 700 Millionen Euro trägt. Dies ist die größte Einzelfördersumme in der Geschichte des Landes NRW .

Die Lösungs-Vorschläge der SPD

Der SPD -Abgeordnete Vogt präsentierte Maßnahmen, die seine Partei für sinnvoll hält: Fördermittel sollen an eine Beschäftigungs- und Standortgarantie geknüpft werden. Das Land soll einen Aufsichtsratsposten fordern und eine Landesbeteiligung prüfen. Und Ministerpräsident Wüst müsse einen Posten im Kuratorium der Krupp-Stiftung übernehmen.

All diese Vorschläge habe die Landesregierung in der Vergangenheit abgelehnt, beklagte Vogt. Seine Schlussfolgerung: Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) und NRW -Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) scheuten die Verantwortung. Die Duisburger SPD -Abgeordnete Sarah Philipp unterstrich in der gut anderthalbstündigen Debatte die Bedeutung des Stahls für Nordrhein-Westfalen: