Vor Bundesparteitag: Die Suche der NRW-SPD nach ihrer Vision

Trotzdem sagt Sarah Philipp, dass es nie mehr Einigkeit gegeben habe. " Die SPD in NRW ist endlich Teampartei ", sagt die Duisburgerin. Weshalb sie eben doch einen Aufbruch sieht. Man kämpfe für Wahlergebnisse und nicht Umfragen, sagt sie.

Jetzt gehe es um Themen, mit denen man die Menschen erreicht um wieder die stärkste Kraft zu werden. Die Voraussetzungen seien dafür gut, sagt Philipp. " Wir erleben eine kommunalfeindliche Politik in NRW ", erklärt sie und meint damit die schwarz-grüne Landespolitik. Deren Arbeit biete genug Chancen für das Comeback.

Noch fehlt die Erzählung

" Mir fehlen bei Hendrik Wüst die Visionen ", sagt ihr Co-Chef Achim Post vor Journalisten. Für ihn sind die Umfragen unbefriedigend, weil er die sozialdemokratischen Themen auf der Straße liegen sieht. Er verweist auf die jüngsten Proteste der Sozial- und Pflegeverbände. " Wenn 25.000 Menschen vor dem Landtag demonstrieren, dann kann doch in Sachen Wohlfahrtspflege in NRW was nicht laufen ."

Neben Post sitzt Frederick Cordes, den in der SPD alle nur "Freddy" nennen. Der 37-Jährige ist der neue Generalsekretär und somit Stratege der NRW-SPD. Die Partei brauche eine neue Erzählung. Seit Hannelore Krafts " Kein Kind zurücklassen " aus dem Jahr 2010 fehle eine Geschichte, für die seine Partei stehe.