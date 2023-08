Kommentar: Die "neue SPD" will wieder die alte werden

Fast wäre es dann doch passiert: Als es zum Ende hin um die Frage ging, ob man in einer Parteitagserklärung mit Sternchen oder Doppelpunkt gendert, waren die SPD-Delegierten uneins. Die eine Hälfte des Saales hob für das Sternchen den Arm, die andere für den Doppelpunkt. Eine aufwendige Abstimmung per Wahlzettel wurde noch mit gutem Zureden verhindert. Der Saal hatte belustigt bemerkt, dass man hier um ein Randthema kämpft. Gendern ist zwar wichtig, aber den meisten Menschen im Lande ist egal, wie die NRW-SPD nach ihrem neuerlichen Aufbruch gendert.

Mehrheiten sind möglich

Dabei ist die "Neue SPD im Westen", der Slogan des Parteitags, eine Mogelpackung. Die Neue soll nämlich wieder die Alte werden: Die Kümmerer-Partei, die in ihrer Politik auf das achtet, was die Menschen umtreibt, nicht das, was die Funktionärs-Riege beschäftigt. Genau daran haperte es nämlich in den Jahren nach dem Abgang der letzten SPD-Identifikationsfigur Hannelore Kraft.