Solingen: Gemeinsamer Untersuchungsausschuss von CDU, SPD, Grünen und FDP

"Die Hintergründe des islamistischen Terroranschlags von Solingen müssen auch parlamentarisch aufgeklärt und Lehren daraus gezogen werden" , heißt es in der Mitteilung. Das sei das Wichtigste bei der parlamentarischen Untersuchung - "und das sind wir den Opfern schuldig" .

Tatverdächtiger hätte abgeschoben werden sollen

Bei dem Anschlag hatte ein Angreifer am Abend des 23. August auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Mutmaßlicher Attentäter ist der Syrer Issa Al H., der unter Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzt. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hatte den Anschlag für sich reklamiert. Der Syrer soll über Bulgarien nach Deutschland gekommen sein und hätte eigentlich abgeschoben werden sollen.