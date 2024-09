Wegen Solingen: NRW startet Bundesratsinitiativen

Stand: 24.09.2024, 16:28 Uhr

Schwarz-Grün hat angekündigt, nach dem Anschlag in Solingen den Kampf gegen Terrorismus zu verbessern. Nun geht es an die Umsetzung. Auch beim Thema Abschiebungen wird NRW aktiv - und stellt Forderungen an den Bund.

Von Martin Teigeler