Tatverdächtiger von Solingen vor geplanter Abschiebung länger weg

NRW-Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) hat in einem Bericht für den Integrationsausschuss des Landtags am Mittwoch weitere Erkenntnisse zur gescheiterten Abschiebung des späteren, mutmaßlich islamistischen Attentäters von Solingen offen gelegt. Demnach war Issa al H. im April 2023 für eine Woche nicht in seiner damaligen Unterkunft, der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Paderborn.