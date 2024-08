Immerhin: Beim Vergleich der untersuchten Städte steht das nordrhein-westfälische Kleve auf Platz eins. Auch Willich mit Platz sieben holt eine Top-10-Position.

"Auf kommunalen Liegenschaften in NRW gibt es für die Installation der Photovoltaik noch viel Luft nach oben" , kommentiert Jakob Schmid, Solar-Experte beim Landesverband Erneuerbare Energien (LEE). Derzeit werde "die Chance verpasst, mit gutem Vorbild voranzugehen." Der LEE ist der Branchenverband der Ökostrom-Unternehmen in NRW.

"Chance verpasst, mit gutem Vorbild voranzugehen"

Die Prozentzahl stellt nicht etwa den Anteil der öffentlichen Gebäude dar, die mit Solarmodulen bedeckt sind. Stattdessen hat Viessmann das Verhältnis von Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zu der Gesamtzahl der installierten Anlagen berechnet.

Alle so in NRW untersuchten Städte haben wir in einer Grafik zusammengestellt.