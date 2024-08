Angriffe gegen Straßenwärter - Präventionsnetzwerk soll helfen

Straßenwärterinnen und Straßenwärter üben einen anspruchsvollen Beruf aus: Im Sommer trotzen sie sengender Hitze, Lärm und Abgasen und reparieren Straßen. Im Winter balancieren sie frühmorgens in klirrender Kälte tonnenschwere Räumfahrzeuge über vereiste Straßen. Und oft sind sie die ersten an einer Unfallstelle, sichern sie ab und leisten teilweise Erste Hilfe für Schwerstverletzte. All das machen sie im Dienst der Allgemeinheit, damit der Verkehr (wieder) fließt.

Flaschenwürfe und Beschimpfungen

Das wäre Grund genug, dass Autofahrende im Stau beim Vorbeifahren den Straßenwärtern " Danke " sagen, doch stattdessen trifft die Fachkräfte häufig Aggression und Frust: "Von Beschimpfungen bis zu Wurfattacken mit Flaschen haben wir die ganze Bandbreite dessen, was man sich nicht wünscht" , fasst der Leiter von " Straßen NRW ", Sascha Kaiser, die Lage zusammen. Zum Glück habe es dabei bislang nur leichte Verletzungen gegeben, " das Gros sind bei uns die Beleidigungen ".

Die Erfahrung, wegen einer Arbeit, von der am Ende wir alle profitieren, bedroht zu werden, teilen die Straßenwärter mit Rettungskräften, Pflegepersonal, Verwaltungsbeamten, Lehrkräften oder Ordnungsdienstmitarbeitenden.

Krischer: Respektlosigkeit "ist unfassbar"

Am Montag ist darum der Landesbetrieb " Straßen NRW " einem landesweiten Präventionsnetzwerk für den öffentlichen Dienst beigetreten. Es trägt den Titel " Sicher im Dienst ". Offiziell vollzogen wurde der Beitritt in Meerbusch. NRW -Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) sagte dort dem WDR , das Netzwerk sei wichtig, damit Betroffene "sich austauschen, Erfahrungen sammeln, gemeinsam über das Erlebte sprechen können und dass wir vor allen Dingen Mechanismen entwickeln, sich auf solche Situationen vorzubereiten".

Es gehe darum, so Krischer, "dass es in der Gesellschaft wieder mehr Respekt für Menschen gibt, die tagtäglich dafür sorgen - teilweise auch mit extrem harter körperlicher Arbeit - dass unser Leben am Laufen bleibt" . Er selbst habe beim Besuch einer Baustelle erlebt, wie aus einem Auto raus Beleidigungen gerufen wurden, "es ist unfassbar eigentlich, dass Menschen so eine Respektlosigkeit gegenüber der Arbeit von anderen zeigen" .

"Straßen NRW" setzt auf Vernetzung

Ausschlaggebend für Straßen NRW, dem Präventionsnetzwerk jetzt beizutreten, war " eine Summe von Vorfällen ", wie der Leiter des Landesbetriebs, Sascha Kaiser, dem WDR erklärte. Immer wieder hätten die Mitarbeitenden über verbale Übergriffe und Bedrohungen geklagt. "Wir haben uns gesagt, wir müssen uns kurzschließen mit anderen, die in ähnlichen Situationen sind und uns vernetzen, um so die Stimme gegen diese Verhältnisse zu erheben."

Das Netzwerk und seine Mitglieder

