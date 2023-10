Schwarzbuch 2023: Bund der Steuerzahler sieht viel Verschwendung in NRW

Die Sanierungsfälle

Sanierungsfälle wie die Kölner Oper und die Bonner Beethovenhalle sind zu Dauerbrennern im Schwarzbuch geworden. Die Sanierung der Stadtbibliothek in Köln ist ebenfalls eine Schwarzbuch-Fortschreibung: Es habe eine Kostensteigerung von ursprünglich 15,8 Millionen auf 140 Millionen Euro gegeben, kritisiert der Steuerzahlerbund. Zwischen diesen beiden Summen liegen unter anderem mehrere Jahre, eine Inflation, eine Energiekrise und eine Kostenexplosion im Bausektor.

Selfiepoints als Marketinginstrument

Alaaf - für die Stadt Köln für lau

Bocholt, Bochum, Bonn - sie alle haben ihn, den Selfiepoint. Also einen markanten Rahmen oder Schriftzug mit Stadtnamen, aufgestellt vor schöner Stadtkulisse. Sie sollen zu einem Selfie anregen, das in sozialen Netzwerken Ruhm und Ehre der Kommune mehren. Die Finanzierung dieses Marketinginstruments ist laut BdSt unterschiedlich: Die Schriftskulptur " #Duisburgistecht " habe die Stadt 100.000 Euro gekostet, ähnlich teuer war der Selfiepoint in Bochum.

Günstiger sei es in Bonn gewesen, hier habe der Verein City-Marketing Bonn den Schriftzug finanziert, die Stadt habe ihn mit 28.000 Euro bezuschusst. Und Nettetal habe bei seinem Selfie-Marketing nur gut 2.150 Euro dazugezahlt. Das werde von Köln unterboten, den Schriftzug Alaaf in den Stadtfarben nebst Narrenkappe habe komplett das Festkomitee Kölner Karneval getragen.

Die Fische in der Osterschledde bei Geseke

Die Osterschledde ist ein Bächlein in der Nähe von Geseke (Kreis Soest). Nach Angaben des BdSt muss eine neue Brücke über das Bächlein ein zweites Mal gebaut werden, weil ein Rohr - das Durchlassprofil - nicht tief genug eingelassen worden sei. "Damit entstand unter der Brücke am Wassergrund eine Stufe, die für kleine Fische und Kleinstlebewesen wie Insektenlarven, Würmer und Schnecken unüberwindbar war. Die Durchgängigkeit der Osterschledde hatte sich also deutlich verschlechtert, was nach Vorschrift des europäischen Wasserrechts nicht zulässig ist."