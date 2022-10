Steuerzahler-Schwarzbuch: Wenn eine alte Halle immer mehr Geld frisst

Fahrplanmasten in Ostwestfalen

Der Nahverkehrsverbund in Paderborn und Höxter ersetzt hunderte eckige Haltestellenmasten gegen runde. Kostenpunkt: 220.000 Euro. Laut Vorschrift müssen es in Abschnitten, in denen mehr als 50 Stundenkilometer erlaubt sind, runde Masten sein - als Schutz für den Fall eines Unfalls.

Der Steuerzahlerbund dazu: "Zum Glück können wenigstens die vorhandenen Fundamente und die Fahrplankästen weiter-verwendet werden." Ursprünglich sei sogar mit Kosten von 800.000 Euro für den Austausch der Masten gerechnet worden. Die Richtlinie für runde Masten könne Leib und Leben retten. Die Kosten von 220.000 Euro hätten jedoch nicht sein müssen, wenn sich der Verkehrsverbund an geltende Vorschriften gehalten hätte.

