Steuerzahlerbund: Abwassergebühren vielerorts zu hoch

Land hebelt OVG-Urteil aus

Die Freunde über sinkende Kosten währte allerdings nur kurz: Denn schon im Dezember 2022 änderte das Land NRW das Kommunalgesetz - " in einer Hau-Ruck-Aktion" , wie der BdST sagt: Kommunen dürfen weiter den Wiederbeschaffungswert als Kalkulationsgrundlage nehmen - Bürger zahlen weiter die hohen Preise.

"Gebühren dürfen nur Kosten decken"

Am Donnerstag legte der Steuerzahlerbund eine Liste der rund 400 Kommunen NRWs vor: Der weitaus größte Teil berechnet die Abwassergebühren jetzt wieder nach dem alten, für die Kommunen lukrativeren System.

Kommunen dürften aber keinen Gewinn machen mit solchen Gebühren, sagte der NRW-Vorsitzende Rik Steinheuer am Donnerstag. "Mit einer Benutzungsgebühr sind die entstehenden Kosten zu decken, nicht mehr und nicht weniger." Der Steuerzahlerbund wolle nun in einem Normenkontrollverfahren prüfen lassen, ob die Landesregierung das Recht hatte, das OVG-Urteil so " auszuhebeln ".

Ministerium: Geld wird für marode Kanalnetze gebraucht

Das NRW-Kommunalministerium begründet die Gesetzesänderung auf WDR-Nachfrage mit dem Zustand der Kanalnetze in den Städten NRWs, die im Durchschnitt 56 Jahre alt seien. Um sie zusammen mit Kläranlagen und Wasserbecken zu erhalten, müssten die Kommunen in NRW etwa 1,5 Milliarden Euro jährlich aufbringen, so ein Ministeriumssprecher. Zudem habe die Hochwasserkatastrophe 2021 "allen vor Augen geführt, dass Städte 'wasserresiliente Zukunftsstädte'" werden müssten.

Für die Finanzierung brauche es eine klare Regelung. Nach dem OVG-Urteil aber habe bei den Kommunen eine große Rechtsunsicherheit geherrscht. Durch die Gesetzesänderungen hätten die Kommunen nun wieder " Klarheit bekommen, welche Kosten sie bei der Gebührenrechnung berücksichtigen dürfen".

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die alte Gebührenkalkulation der Kommunen seit 1994 galt - als das Kanalnetz im Schnitt fast 30 Jahre jünger und die durch den Klimawandel bedingte Hochwasserproblematik noch kein Thema war.

Müllgebühren könnten gesenkt werden

In seinem Jahresbericht bemängelt der Steuerzahlerbund außerdem die hohen Müllentsorgungsgebühren vieler Städte. Hätten Bürger die Wahl, könnten sie - je nach persönlichem Müllaufkommen - beispielsweise statt einer wöchentlichen Leerung eine 14-tägige bestellen, statt einer großen Tonne eine kleine. In einigen Kommunen geht das, in vielen aber nicht. Die Größe der Abfalltonne und der Abholrhythmus seien starke Hebel, um die Abfallgebühren beeinflussen zu können, sagte der BdSt-Landesvorsitzende Steinheuer.

