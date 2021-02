Verschärfte Maskenpflicht: 800.000 Kinder ab Montag wieder im Unterricht

Ab Montag ist der sechswöchige Distanzunterricht für Rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in NRW vorbei - 800.000 Schülerinnen und Schüler können dann wieder in die Schule. Die unteren Klassen werden im Wechselmodell unterrichtet. Das heißt, die Klassen werden, wenn möglich, in zwei gleich große Gruppen geteilt, die abwechselnd in die Schule kommen dürfen. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer informierte am Freitag vor dem Start in Düsseldorf über die Details.

Teilnehmen an dieser Öffnung werden die Grundschulen und weiteren Primarstufen, beispielsweise in Förderschulen. Das sind laut Ministerium rund 680.000 Kinder. Ebenfalls wieder im Präsenzunterricht sind die Abschlussklassen, also Abiturjahrgänge und die Klassen 10. Das seien rund 280.000. Und schließlich noch circa 220.000 an den Berufskollegs. Die Abschlussklassen werden in voller Gruppenstärke unterrichtet. Eine Teilung sei möglich, wenn genügend Personal und Räume vorhanden seien, erklärte Gebauer.

Maskenpflicht für alle überall in der Schule