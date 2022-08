Warum in NRW-Schulen eine Maskenpflicht nicht möglich ist

So viel ist klar: Im Einklang mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz starten die Schulen in NRW heute ohne Maskenpflicht ins neuen Schuljahr. Zumindest bis zum 30. September - bis dahin gilt das Gesetz - spricht NRW-Schulministerium Dorothee Feller (CDU) lediglich eine Empfehlung aus: Wer das möchte, kann in der Schule Maske tragen.

Im "Corona-Handlungskonzept", das Feller vor zwei Wochen an alle Schulen verschickt hat, heißt es explizit: " Aus dieser Empfehlung kann jedoch keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske abgeleitet werden. Eine solche Verpflichtung kann zudem weder durch einen Beschluss der Schulkonferenz herbeigeführt werden noch ist das Hausrecht der Schulträger hierzu eine geeignete Rechtsgrundlage. "

Anpassung vielleicht im Herbst

Ab 1. Oktober eröffnet das Infektionsschutzgesetz des Bundes den Ländern dann eigene Entscheidungsmöglichkeiten: Dann könnte auch in NRW eine Maskenpflicht in Schulen ab Klasse fünf angeordnet werden - aber nur, " wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist ". Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte dazu Anfang August erklärt: " Eine pauschale Maskenpflicht an Schulen wäre nicht angemessen."