Luxus-Schleuser: Hauptbeschuldigte pflegten Kontakt zur Politik

Sein Chef, Landrat Wolfgang Spelthahn von der CDU , verspricht im WDR -Interview, alle von der Ausländerbehörde in den letzten Jahren erteilten Aufenthaltsgenehmigungen für Menschen aus China auf den Prüfstand zu stellen: „Vertrauen schenken ist jetzt erst einmal konterkariert durch berechtigtes Misstrauen. Das heißt wir haben alle Verfahren erst einmal gestoppt und werden jetzt auch mindestens stichprobenartig agieren. Das heißt überprüfen: Gibt es den Wohnsitz, ist da jemand konkret. Und auch noch mal Arbeitgeber verifizieren. “

Schon 2014 erste Kontakte der Hauptbeschuldigten nach Düren

Dabei hätte es durchaus auch früher Anlass gegeben, stutzig zu werden. Im Fokus steht in Düren jetzt unter anderem eine Neubausiedlung, die von der Schleuserbande als Scheinwohnsitz für Chinesen genutzt worden sein soll. Menschen, die mit dem Neubauprojekt vertraut sind, hatten dort schon früh ungewöhnliche Aktivitäten wahrgenommen. 2014, als es die Häuser nur auf dem Papier gab, sollen überraschend Johannes Dähnert und Claus Brockhaus auf den Plan getreten sein und mit Generalvollmacht für zwanzig Chinesen Häuser gekauft haben. Anwohner berichten uns, dass in viele der inzwischen seit Jahren fertigen Häuser aber nie jemand eingezogen ist, obwohl bis heute oft mehrere chinesische Namen an einem einzigen Briefkasten stehen.

2018: Brockhaus, Bröker und Landrat Spelthahn mit einer chinesischen Schauspielerin beim Eintrag ins Goldene Buch

Auch Landrat Wolfgang Spelthahn dürfte in den Tagen seit der Razzia dämmern, wie geschickt die mutmaßlichen Schleuser offenbar die Sehnsucht nach wirtschaftlicher Dynamik und etwas internationalem Glanz in seinem Kreis befeuert und ausgenutzt haben. Und wie gezielt sie auch seine Nähe gesucht haben. Symptomatisch ist dafür ein Ereignis aus dem Dezember 2018. Unter der Überschrift „Chinesischer Filmstar zieht in den Kreis Düren“ verkündet der Kreis stolz „prominenten Zuwachs“ . Die damals 35jährige Schauspielerin aus China ist zwar bis heute höchstens Kennern der chinesischen Filmszene ein Begriff, doch dem Landrat ist der Zuzug nicht nur ein Eintrag ins Goldene Buch sondern auch ein gemeinsames Foto wert. Neben ihm und der Schauspielerin lächeln die inzwischen verhafteten mutmaßlichen Komplizen Jens Bröker und Claus Brockhaus Seit an Seit in die Kamera. Spelthahn sagt heute, Bröker hätte diesen Termin organisiert: „Da hatte sich diese Kanzlei vorstellig gemacht, dass sie eine prominente Klientin hat, die einen Erstwohnsitz suchte. Und wir sind gebeten worden, sie besonders gastfreundlich zu begrüßen: Das haben wir gemacht. So wie für alle anderen auch, auch wenn die weniger prominent sind, das haben wir gemacht."

Hauptbeschuldigter war Trikotsponsor beim Fußballverein des Landrats

Wolfgang Spelthahn ist übrigens nicht nur Landrat in Düren, sondern auch stolzer Vorsitzender des örtlichen Fußballvereins: Unter seinem Vorsitz hat es der 1. FC Düren bis in die vierthöchste deutsche Spielklasse geschafft. Und auch diese Leidenschaft des Landrats versucht Claus Brockhaus für sich zu nutzen. Als der 1. FC Düren 2020 durch ein Pokalspiel gegen Bayern München bundesweit bekannt wird, sind, so erinnert sich Spelthahn heute, auch Bröker und Brockhaus im Stadion. Dabei soll sich Brockhaus als Sponsor ins Spiel gebracht haben. Zwei Jahre später, nachdem der 1. FC Düren in die Regionalliga West aufgestiegen ist, wird der Frechener Anwalt mit einer seiner Firmen, der „ D&B Global Recruitment“, tatsächlich Trikotsponsor.

Im Februar 2023 tritt Brockhaus dann auch als offizieller Geschäftspartner im Kreishaus in Erscheinung. Im Auftrag von Jens Brökers Referat für Wandel und Entwicklung verfasst seine Kanzlei einen „Leitfaden zur Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten“ und tritt als Experte zum Thema auf der ersten Transformationskonferenz im Kreis Düren auf. Während der anderen Vorträge sitzt Brockhaus mit Spelthahn und Bröker in der ersten Reihe. Ein gutes Jahr später sitzen die beiden Männer, denen Landrat Spelthahn beim Weg in die Zukunft sein Vertrauen geschenkt hat, weniger komfortabel: in Untersuchungshaft.

