Zu seinem persönlichen Verhältnis zu den Kandidaten äußert sich Limbach ebenfalls eindeutig. " Ich habe kein persönliches Näheverhältnis zu den Kandidaten ", so der Minister. Allerdings kannte er alle drei aus seiner vorherigen Laufbahn in derJustiz.

Limbach erklärt seine Leitplanken

Er hätte jedem und jeder die Leitung des Oberverwaltungsgerichts zugetraut. Für die " strikte Bestenauslese " sei er auch am Ende nicht zuständig gewesen. " Ein Minister kommt nur an zwei Stellen für eine Stelle ins Spiel ", führte Limbach auf Nachfrage aus. " Zu Beginn des Verfahrens bei den Leitplanken und am Ende bei der Gegenzeichnung des Personalvorschlags. "

Vor allem SPD und FDP mussten dabei mehrfach nachfragen, warum diese Leitplanken, die für die OVG-Leitung notwendig seien, nicht schriftlich fixiert seien. An keiner Stelle der Akten zum Ausschuss finde man die Kriterien.

Limbach sagte, er sehe es nicht als seine Aufgabe an, solche Gespräche mit seinem Leiter der Personalabteilung zu protokollieren. Er führte aber aus, dass er für sich einen Schwerpunkt bei der Verwaltung sehe, wenn es um die Kriterien bei der Besetzung geht. Dazu gehören für den Justizminister " Personalmanagement, Haushalt und Bauliches, Organisation und IT ", so der Grüne.

Limbach lehnt politische Beeinflussung ab

Einen besonderen Schwerpunkt auf Digitales habe er aber nicht gelegt. Auch dieser Vorwurf steht im Raum. Auch sonst habe er nicht versucht, in irgendeiner Weise Einfluss auf das Verfahren zu nehmen.

Zudem betonte Limbach, eine politische Beeinflussung habe " es nicht gegeben. Mir ist zu keinem Zeitpunkt nahegelegt worden, dass es eine Frau werden soll ", erklärte Limbach. Auf Nachfrage von SPD und FDP sagte er, dass er da auch vonseiten des Koalitionspartners, der CDU, keine entsprechenden Versuche erlebt habe, die an ihn herangetragen wurden.

Er habe nach Presseberichterstattung nicht bei Kabinettsmitgliedern und auch nicht in seiner eigenen Partei nachgefragt, ob es bei den schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen Vereinbarungen gegeben habe, dass eine Frau mit CDU-Parteibuch am Ende die Stelle als OVG-Präsidentin bekommen solle. " Für mich lag es fern, dass es eine solche Absprache gegeben habe ", beteuert Limbach.

Opposition sieht weiter Widersprüche

Die Opposition sieht Limbach durch seine Befragung nicht entlastet. " Es kann nicht sein, dass das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz durch intransparente Verfahren und widersprüchliche Aussagen erschüttert wird ", sagte FDP-Mann Werner Pfeil.

" Mindestens einer kann in dieser Geschichte schließlich nicht die Wahrheit sagen ", so die SPD-Ausschusssprecherin Nadja Lüders. Die Abgeordnete sagte, man werde jetzt prüfen, ob man die Zeugen auch im Rahmen einer Gegenüberstellung befragen werde.

Regierungsfraktionen sehen Limbach entlastet