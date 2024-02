Aachener Polizei probt den Einsatz bei der Fußball-EM 

Die EM , die im Sommer in Deutschland stattfindet, ist nur eine von mehreren Szenarien, die die Polizei am Aachener Tivoli-Fußballstadion durchspielt.

Die Polizistinnen und Polizisten der Hundertschaft wissen nicht, welche Einsatzlage auf sie zukommt. Nur, dass am Tivoli der Ernstfall geprobt wird. Medien dürfen den Einsatz aus gebührender Entfernung beobachten.

Erstes Szenario: Bus mit grölenden Fans

Einsatzfahrzeuge der Polizei eskortieren mit Blaulicht einen Linienbus auf einen Schotterparkplatz. Dahinter etliche weitere Polizeifahrzeuge. Aus dem Bus hört man lautes Gegröle. Hände hämmern gegen die Scheiben. Der Bus kommt zum Stehen. Fans im Inneren bringen ihn zum Schaukeln. Es geht offenbar hoch her im Bus. Polizisten eilen aus den Einsatzfahrzeugen herbei, in voller Uniform, mit weißen Helmen, manche haben das Visier heruntergeklappt. Die ersten Beamten gehen hinein. Sie müssen auf alles vorbereitet sein – Widerstand, Beschimpfungen, alkoholisierte Fans.

Polizisten bei der Übung mit einem maskierten Fan

Der Leiter der Aachener Polizeidirektion "Gefahrenabwehr Einsatz", Wilhelm Sauer, beobachtet das Geschehen vom Rande. Er mischt sich als Chef nicht ein, sondern steht den Medien Rede und Antwort: " Wir haben sehr viele neue Einsatzkräfte. Die sollen Handlungssicherheit bekommen. Adrenalin sorgt auch immer für eine gewisse Spannung, und die sollte man vorher schon mal gehabt haben."

Beweise sichern

In den Bus dürfen wir Journalisten nicht mit rein. Der Einsatz soll schließlich möglichst realistisch sein. Die Aachener Polizeisprecherin Kathrin Goebels erklärt, was ihre Kollegen im Bus machen. Per Videokamera halten sie fest, welcher Fan auf welchem Platz sitzt. Das ist nötig, falls später im Bus zum Beispiel Messer oder Betäubungsmittel gefunden werden. Nacheinander werden die krakeelenden Fans dann aus dem Bus geführt - sie sind Polizeikräfte, die sich als Fans ausgeben mit Hoodie, Schal vor dem Mund oder tief gezogener Basecap.

Einsatzleiter Rainer Heinig ist zufrieden mit der Übung

Hundertschaftführer und Einsatzleiter Rainer Heinig ist bis dahin zufrieden mit dem Einsatz. Einige Kleinigkeiten könne man verbessern, sagt er. Aber dafür trainiere man. Je nach Situation müsse man deeskalieren oder auch mal klare Kante zeigen.

"Die schärfste Waffe eines Polizeibeamten ist die Kommunikation." Rainer Heinig, Einsatzleiter der Polizei

"Bearbeitungsstraße" mit Polizeiautos aufgebaut

Unterdessen haben andere Einsatzkräfte nahe am Bus eine "Bearbeitungsstraße" aufgeführt, eine Gasse aus Fahrzeugen. Am Anfang werden Identitäten geklärt und Personalien aufgenommen, soweit möglich. Im Echtfall würden die Beamten dann später entschieden, ob jemand in Gewahrsam genommen wird oder seines Weges ziehen kann.