Reparieren statt neu kaufen: NRW-SPD will Bonus vom Land

Reparaturbonus bereits in Sachsen oder Thüringen

Das führt jedoch dazu, dass jeder Deutsche jedes Jahr rund 20 Kilogramm Elektroschrott produziert. Im weltweiten Vergleich wird nach Zahlen der Vereinten Nationen kaum irgendwo so viel Elektronik weggeworfen wie in Deutschland. Sachsen und Thüringen haben bereits einen Reparaturbonus eingeführt, in Frankreich und Österreich gibt es flächendeckend ähnliche Modelle. Basierend auf diesen Erfahrungen schätzt die SPD , dass durch einen Reparaturbonus in NRW "eine Wirtschaftsförderung von einem guten zweistelligen Millionenbetrag" entstehe.