"Stehen Angehörige des öffentlichen Dienstes in NRW im Verdacht, der sogenannten Reichsbürgerbewegung anzugehören, so sind die dienstvorgesetzten Stellen zu einem konsequenten Vorgehen unter Ausschöpfung aller rechtlicher Möglichkeiten bis hin zur Entfernung aus dem Dienst bzw. zur Entlassung angehalten" , teilte das Innenministerium mit. Die Ideologie der Reichsbürger, so heißt es weiter, sei nicht mit der Pflicht der Angehörigen des öffentlichen Dienstes vereinbar, für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzustehen.

3.400 Reichsbürger in NRW

Seit 2016 hat der NRW-Verfassungsschutz die Reichsbürger-Szene verstärkt im Blick. Bis dahin hatten die Sicherheitsbehörden nur rund 300 Reichsbürger in NRW identifiziert. In den Jahren bis 2018 stieg die Zahl dann auf 3.200 Anhänger - wohl auch, weil die Behörden genauer hinschauten. Heute werden nach Angaben des Innenministeriums 3.400 Personen in NRW der Reichsbürgerszene zugerechnet.