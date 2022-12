Zoff zwischen Waldbesitzern und Landesregierung

Es knirscht gewaltig im Gebälk der NRW -Holzwirtschaft - genauer zwischen den Waldbesitzenden und der zuständigen Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen ( CDU ). Ein seit Jahren schwelender Streit zwischen der Sägeindustrie und den Waldbesitzern - der am Donnerstag eskalierte, mit dem Rückzug von Waldbauernverband-Präsident Philipp Freiherr Heeremann vom Amt des Chefs des obersten Forstausschusses in NRW.

Worum geht es eigentlich?

Von Mitte der 1970er Jahre bis 2019 hatte das Land kooperativ das Holz aus dem landeseigenen Staatswald sowie aus Privat- und Kommunalwald vermarktet. Hier waren insbesondere Besitzer und Besitzerinnen von kleineren Wäldern, zwischen zwei und zehn Hektar groß, beteiligt. Die Frage ist aber: Verkaufte die Kooperative das Holz zu teuer?

Das behauptet eine Inkassogesellschaft, die die Interessen von 32 Sägewerken bündelt, die in NRW Holz gekauft haben. Es sei den Sägewerken ein Schaden von 187 Millionen Euro entstanden. Die Sägewerke hatte im April 2020 Klage gegen das Land NRW vor dem Landgericht Dortmund eingereicht. Die damalige Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bestritt die Ansprüche der Sägewerke.

Der Vorwurf der Kartellbildung seitens der Sägewerke ist nicht neu, 2001 wurde er erstmals erhoben. Das Bundeskartellamt schaltete sich ein, auch andere Bundesländer mit ähnlicher Vermarktung waren betroffen. Am Verfahren wurde hier und da geschraubt, Gerichte befassten sich immer wieder damit. Die Zweifel am Modell wuchsen stetig und NRW beendete 2019 die kooperative Vermarktung.

Welche Rolle spielt Silke Gorißen?

Am Dienstag dieser Woche gab Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) schließlich eine Pressemitteilung heraus, die überschrieben war mit " Gemeinsam mit Waldbesitzenden gegen unbegründete Klage der Sägewerke ". Das klingt nach einer Solidaritätsaktion zum Nikolaustag. Aber stattdessen bedeutete es, dass das Land im Falle einer gerichtlichen Niederlage die Waldbesitzer in Regress nehmen will. 800 Waldeigentümer sollen in die Kartellklage einbezogen werden.

Gorißen betont, dass die möglichen Forderunegn auf das " rechtlich absolut notwendige Minimum " reduziert worden seien. 95 Prozent der Waldbesitzenden seien gar nicht betroffen. Unter den 800 Betroffen, die im Falle einer Niederlage zur Kasse gebeten werden, sind private Waldbesitzer, Waldgenossenschaften und Kommunen.

Rechtsstreit mit Sägewerken

Das klingt nach einer großzügigen Geste des Landes. Dahinter steckt aber wohl auch, dass bei den restlichen 95 Prozent, die nun verschont bleiben sollen, ohnehin nicht viel zu holen ist. Denn die wirklich großen Holzverwerter im Land waren gar nicht erst in die Landesvermarktung eingestiegen, sie verhandelten lieber direkt mit den Sägewerken. Nur für die die kleineren Waldbauern und -bäuerinnen war das System lukrativ.

Das Landwirtschaftsministerium spielte das Vorgehen am Dienstag als " übliche prozessuale Vorsichtsmaßnahme " herunter - aber die Waldbesitzer ahnen, was auf sie zukommen könnte und sind alarmiert.

Wie reagieren die Waldbesitzer?

Der Waldbauernverband NRW teilte am Donnerstag mit, dass sein Vorsitzender Philipp Freiherr Heereman sein Amt als Leiter des obersten Forstausschusses im NRW-Landwirtschaftsministerium mit sofortiger Wirkung niederlegt. Die Waldbesitzer " empört ".

Der Vertriebsweg der kooperativen Vermarktung sei von der Landesforstverwaltung in der Vergangenheit " nicht nur beworben, sondern auch dringend empfohlen worden ", so der Verband. Das Verhalten des Ministeriums sei vor diesem Hintergrund " ein Schlag ins Gesicht gegen die Waldbesitzer und die ehrenamtlich geführten Zusammenschlüsse, die stets auf die Empfehlungen der staatlichen Förster vertraut haben" .

Angesichts der derzeitigen Herausforderungen - Heeremann nennt die Stichworte Sommerdürre, Fichtensterben und Umbau zum klimagerechten Wald - sei das Vorgehen " ein Tiefschlag gegen die Waldbesitzer ". Sie zerstöre das Vertrauen, das gerade in Krisenzeiten so dringend gebraucht werde. " Der Waldbauernverband fordert daher die sofortige Rücknahme des Kabinettsbeschlusses bis zum 13.12."

Im Gespräch mit dem WDR klagt Heeremann über die Kommunikation der Landesregierung: "Wir hätten vor einem Jahr oder auf dem Waldbauerntag im September Klarheit schaffen können." Stattdessen seien der Verband und seine Mitglieder von der Ankündigung überrascht worden.

Warum eskaliert der Streit gerade jetzt?

Wie aus dem Landwirtschaftsministerium zu hören ist, drohten Verjährungsfristen zu greifen. Ohne die Waldbesitzenden juristisch mit einzubeziehen, würde das Land also im Falle einer Niederlage vor Gericht auf den Regressansprüchen komplett sitzen bleiben.

Wann ist mit einer Entscheidung im Rechtsstreit zu rechnen?

Das Landwirtschaftsministerium geht davon aus, dass sich der Rechtsstreit noch viele Jahre hinziehen wird: Der " Prozessstoff " sei umfangreich und komplex, mit einem Urteil in der ersten Instanz rechnet das Ministerium im nächsten Jahr.