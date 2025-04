Verfassungsschutz-Bericht 2024: Extremismus wird jünger und digitaler

Der Extremismus hat sich gewandelt - das ist eine wesentliche Erkenntnis aus dem NRW -Verfassungsschutzbericht 2024. Er wurde am Mittwoch von NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) in Düsseldorf vorgestellt.

Junge Menschen würden zunehmend in den Fokus von Extremisten geraten, die Radikalisierung finde immer häufiger online statt. So werde "eine enorme Reichweite" erreicht, sagte Reul. "Die Konflikte der Welt spielen sich nicht nur auf anderen Kontinenten ab, sondern finden immer auch in Nordrhein-Westfalen statt. Das Internet ebnet ihnen den Weg."

Politisch motivierte Kriminalität um 42 Prozent gestiegen

Und wieder sind die erfassten Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität gestiegen: 10.772 Straftaten wurden 2024 registriert. Im Vorjahr waren es noch 7.596; das entspricht einer Zunahme von 42 Prozent. Bei rund einem Viertel dieser Straftaten, nämlich bei 2.450, wurde laut NRW-Verfassungsschutz das " Tatmittel " Internet genutzt. Das sei im Vergleich zu 2023 ein Anstieg von rund 30 Prozent (2023: 1.859). In rund 19 Prozent aller politisch motivierten Straftaten handele es sich um Hasskriminalität.

Reul: "Rechtsextremismus bleibt die größte Bedrohung"