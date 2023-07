Nach Datenpannen beim Abi: Landesinstitut bekommt neuen Chef

Schulministerin Dorothee Feller

Jetzt gibt es personelle Konsequenzen: Der Chef des landeseigenen Instituts QUA-LiS, Rüdiger Käuser, wird gehen. Nach WDR-Informationen hat er die Mitarbeiter am Vormittag auf einer Personalversammlung am Instituts-Standort Soest darüber informiert, dass er seinen Posten räumen wird. Die freie Stelle soll ausgeschrieben werden, bis zu einer Neubesetzung wird Käusers Stellvertreter das Institut leiten.

Schon vor einigen Wochen hatte das Schulministerium entschieden, die Arbeit des Instituts gerade im digitalen Bereich stärker als bislang von Düsseldorf aus zu kontrollieren. Zwei der drei Daten-Pannen der vergangenen Monate lagen in der Verantwortung des landeseigenen Instituts QUA-Lis: das Datenleck und die nicht mehr mit Updates versorgte Homepage. Vor allem bei den Untersuchungen zum Ausmaß des Datenlecks gab es dem Vernehmen nach nicht nur Verärgerung im Schulministerium über die Panne selbst, sondern auch über die aus Sicht des Ministeriums zu schleppende interne Kommunikation mit QUA-LiS.

Ott: Feller muss selbst Verantwortung übernehmen

Nach dem Bekanntwerden der Datenpannen hatte vor allem die Landtags-Opposition Schulministerin Dorothee Feller heftig kritisiert. Unter anderem, weil bereits seit längerem intern bekannt gewesen sei, dass die Instituts-IT dringend auf neue Software umgestellt werden müsste.