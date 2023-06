Schulministerin Feller zieht Konsequenzen aus Abi-Panne

IT-Probleme der QUA-LiS: Alles nur ein Missverständnis?

SPD und FDP setzten auch die WDR -Recherche zu zwei Schreiben der QUA-LiS an das Ministerium auf die Tagesordnung. Sie berichten im September und November 2022 über IT-Schwachstellen. Die Schulministerin sprach von einem "Missverständnis ", da würden Dinge vermengt. Bei den am Wochenende bekannt geworden Schreiben der QUA-LiS an das Ministerium gehe es um die Website. Bei der IT -Schwachstelle der QUA-LiS, bei der personenbezogene Daten von Lehrkräften ausgelesen werden konnten, sei jedoch eine Webanwendung, die für Arbeitsprozesse gedacht sei.