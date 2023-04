Nach Abi-Panne und Datenleck: NRW-Schulministerin Feller unter Druck

Abiprüfungen wohl nicht betroffen

Klar ist hingegen, dass es offenbar keinen Zusammenhang zu den Problemen beim Abitur gibt. So heißt es aus dem Schulministerium: " Das Zentralabitur ist von dieser Schwachstelle ausdrücklich nicht betroffen ." Auch der Hacker Carl Fabian Lüpke sagt: " Das hier betrifft nach meinen Erkenntnissen nicht die sichere Aus- und Durchführung der Abiturklausuren. "

Denn: Die Daten lagen laut dem Schulministerium auf einem Server, mit dem Schulen das Herunterladen von Daten und Programmen testen können - unabhängig von anderen Servern. Teile davon konnten nun von dem Testserver ausgelesen werden.

Eingang des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) teilte dem WDR am Dienstag mit, dass sie von einem " Sicherheitsforschenden " am vergangenen Mittwoch (19.04.2023) über eine " Fehlkonfiguration " auf dem Server informiert worden seien. Noch am selben Tag seien die zuständigen Stellen in NRW kontaktiert worden. Die Informationen lagen also seit Mitte der Woche in Düsseldorf vor. Das Schulministerium teilte hingegen mit, dass die Schwachstelle " Ende vergangener Woche " entdeckt worden sei.

Zweifel an Digitalisierungskompetenz

Im WDR-Gespräch sagte Hacker Lüpke, dass die Meldung von ihm gekommen sei. Namen, Mailadressen, Anschriften, Telefonnummern und Funktionen seien frei einsehbar gewesen - aber keine Passwörter. Zur Einordnung sagte er: " Das lässt mich nicht an der sicheren Durchführung der Abiturklausuren, aber sehr wohl an der Digitalisierungskompetenz des Ministeriums zweifeln ." Immerhin sei die Lücke schnell geschlossen worden. " Die Art und Weise, wie damit umgegangen und wie das fix behoben wurde, spricht für die Leute in NRW. "

WDR-Digitalexperte Jörg Schieb

WDR-Digitalexperte Jörg Schieb ordnete am Dienstag ein: " Auch Testsysteme müssen strenge Sicherheitskriterien erfüllen ." Wer sich bei solch einem System keine oder wenig Mühe gebe, " darf sich nicht wundern, wenn ihm generelles Misstrauen entgegenschlägt ".

Am Dienstag hat Hacker Lüpke dem BSI noch weiteres Material nachgeliefert, um zu zeigen, dass es mehr als 500 Datensätze gewesen seien - " in der Hoffnung, dass sie das noch einmal klären können ". Die Behörde bestätigte dem WDR, dass " weitere technische Details und Informationen zur Ausnutzbarkeit der Fehlkonfiguration " zur Verfügung gestellt worden seien. Das Material sei an die zuständige Stelle in NRW übermittelt worden.

Mehr Klarheit darüber, wie viele Datensätze nun tatsächlich frei zugänglich waren, könnte es am Mittwoch gaben. Dann trifft sich im Landtag erneut der Schulausschuss und Ministerin Feller muss Rede und Antwort stehen.