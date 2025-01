OVG-Affäre: Neues Gutachten setzt Limbach unter Druck

Die Besetzung eines der höchsten Richterämter in NRW führt erneut zu Ärger für Justizminister Benjamin Limbach (Grüne). Möglicherweise hat man im Ministerium die am Ende erfolgreiche Bewerberin nicht ausreichend überprüft. Zu diesem Schluss kommt der Ministerialrat Jürgen Lorse, der das Gutachten im Auftrag die Oppositionsparteien SPD und FDP erstellt hat. Es ist Lorses zweites Gutachten in dieser Sache.

Nicht das erste Gutachten

Anlass ist erneut eine Beurteilung des NRW-Innnenministeriums für eine Abteilungsleiterin, welche am Ende den Zuschlag für die Leistung des Oberverwaltungsgerichts in Münster erhielt. Sie bekam von der Staatssekretärin Lesmeister (CDU) Bestnoten. Allerdings war Lesmeister nicht befähigt, diese Beurteilung zu erteilen, da sie erst seit wenigen Monaten Vorgesetzte der Bewerberin war.