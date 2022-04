Flutkatastrophe: Mallorca-Affäre der NRW-Umweltministerin weitet sich aus

Der Mallorca-Aufenthalt von NRW -Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) war bereits mehrfach Gegenstand der Kritik und wurde auch im Flut-Untersuchungsausschuss thematisiert. Am Donnerstag hat der Kölner Stadt-Anzeiger weitere Details zum umstrittenen Aufenthalt der Umweltministerin veröffentlicht.

Demnach waren zeitweise weitere Kabinettsmitglieder auf Mallorca bei Heinen-Esser und ihrem Ehemann zu Gast: NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) und die damalige Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) sollen laut KStA am 23. Juli den Geburtstag des Ehemanns von Heinen-Esser gefeiert haben. Heinen-Esser bestätigte gegenüber der DPA den Bericht. Am späteren Vormittag will sie sich in Düsseldorf äußern.

SPD fordert Konsequenzen für "Mallorca-Gate"

Der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty sprach am Donnerstag von einem " Mallorca-Gate " und fordert: "Wenn die Vorwürfe stimmen, dann müssen sie auch Konsequenzen nach sich ziehen. Ein solch instinkt- und pietätloses Verhalten" sei durch nichts zu rechtfertigen. "Während zehntausende Betroffene des Hochwassers zu diesem Zeitpunkt damit kämpften, die Folgen der Flut zu bewältigen, dinierten mindestens vier hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der NRW-Landesregierung offenbar bei einer Geburtstagsfeier auf Mallorca und ließen es sich gut gehen."

Mit Heinen-Esser und Scharrenbach seien zudem " daran ausgerechnet auch noch diejenigen Ministerinnen beteiligt, die in dieser schweren Katastrophe auf Regierungsseite fachlich zuständig waren ". Kutschaty schlussfolgert: "Der Urlaub der Umweltministerin wird zum Mallorca-Gate der Landesregierung."

Wahrheit kommt scheibchenweise ans Licht

Seit Monaten steht die NRW-Umweltministerin wegen ihres Mallorca-Aufenthalts unmittelbar nach der Flutkatastrophe Mitte Juli in der Kritik. Mit ihren Aussagen musste sie sich bereits korrigieren, der Aufenthalt auf der Ferieninsel war länger als ursprünglich von ihr angegeben. Für den späten Vormittag hat Heinen-Esser ein Statement angekündigt. Auch im Landtag wird die Affäre heute Thema sein, wenn über die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses debattiert wird.

Bei der Flutkatastrophe starben allein NRW 49 Menschen. Es sind verheerende Schäden an Gebäuden und Infrastruktur entstanden.