Wer bekommt die Milliarden-Investitionen?

Jochen Ott, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag

Jochen Ott, SPD -Fraktionschef im Landtag, war Mitglied der Arbeitsgruppe "Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Demokratie" bei den Koalitionsverhandlungen. Auch er spricht von einer "guten Grundlage" . Nun wolle man genau darauf schauen, "welche Bälle damit auch wieder bei Hendrik Wüst liegen" . Jetzt müsse der Ministerpräsident zeigen, "was er daraus für NRW macht" . Die Verantwortung zum Beispiel für Schulen, Kitas und Bildung werde Wüst "nun schwerlich in Berlin abladen können" , sagt Ott.

Auf eine Journalisten-Frage, wofür er die schuldenfinanzierten Milliarden-Investitionen in NRW ausgeben wolle, nennt Wüst am Donnerstag tatsächlich die Bereiche Kitas, Schulen und Kommunen. Dass hier massiv Geld reingesteckt werden muss, ist parteiübergreifend Konsens. Es geht um 100 Milliarden Euro - für alle Bundesländer und über zwölf Jahre. Es sei also mit 1,5 bis zwei Milliarden Euro für NRW pro Jahr zu rechnen. "Das kriegen wir hier sehr zügig, gemeinsam mit den Kommunen verarbeitet" , so Wüst.

Was für NRW besonders relevant ist

Neben den großen Themenblöcken von Wirtschaft, Migration bis Soziales, die ganz Deutschland betreffen, gibt es eine ganze Reihe von Vorhaben im Koalitionsvertrag, die sich auf Nordrhein-Westfalen beziehen oder aus NRW angestoßen wurden. Drei Beispiele: die Altschuldenregelung, da NRW besonders viele betroffene Kommunen hat, das Bekenntnis zum Bonn-Berlin-Gesetz sowie der Industriestrompreis, der vor allem der energieintensiven Wirtschaft in NRW helfen soll.