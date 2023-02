Juristen halten auch Polizeigesetz in NRW für verfassungswidrig

" NRW-Gesetz verstößt gegen die Grundrechte"

Grundrechtsverstöße bei der Überwachung?

Nach dem Urteil der Verfassungsrichter steht nun die Frage im Raum, ob auch das Polizeigesetz in NRW möglicherweise an vielen Stellen zu weit geht. Jurist David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GfF) hat beide Gesetze verglichen und festgestellt, dass gerade die vom Gericht beanstandeten Passagen oft fast identisch formuliert sind. Damit hält er das NRW Polizeigesetz für ebenso verfassungswidrig wie das von Mecklenburg-Vorpommern: " Momentan verstößt das NRW-Gesetz gegen die Grundrechte" , so Werdermann, " die Landesregierung ist in der Pflicht, das Gesetz neu zu schreiben" .

Die GfF hatte auch die Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern initiiert.

Verwanzte Autos, Liebesbeziehungen, private Daten

Problematisch seien vor allem drei Bereiche im NRW-Gesetz, deren Grenzen nicht klar beschrieben würden:

Der Einsatz technischer Mittel zur Beobachtung einer Person außerhalb deren Wohnung (Paragraf 17): Wird beispielsweise das Auto dieser Person heimlich verwanzt, können damit auch private Momente eingefangen werden, die - einfach gesagt - die Ermittler und den Staat nichts angehen.

Längerfristige heimliche Observationen von verdächtigen Personen durch V-Leute oder verdeckte Ermittler (Paragraf 16, 19, 20): Hier sei in Absatz 1.2 nicht deutlich abgegrenzt, mit welcher Begründung eine Person heimlich beobachtet werden darf. Und wann ein solcher Einsatz abgebrochen werden muss, weil er zu weit in die intime Privatsphäre der Person eindringt - etwa eine Liebesbeziehung durchleuchtet oder andere private Kontakte, die nichts mit den Ermittlungen zu tun haben. Statt dessen formuliere Paragraf 16 eine schwammige Ausnahme für eine Fortsetzung der Beobachtung: "... soweit die Erhebung aus zwingenden informations- oder ermittlungstechnischen Gründen nicht unterbleiben kann".

Die sogenannte "Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung" (Paragraf 21): Werden Daten über beobachtete Personen in Datenbanken gesammelt, erlaubt das aktuelle Gesetz, dass solche Einzeldaten auch für andere Auswertungen genutzt werden können. Zum Beispiel, um daraus abzuleiten, wo und wie sich eine Person aufhält, welche Orte sie aufsucht.

" Bei diesen Punkten sind die Formulierungen im NRW-Gesetz zu weich", sagt Werdermann. Im Gesetz für Mecklenburg-Vorpommern seien diese Punkte sehr ähnlich oder sogar identisch formuliert - und wurden nun für verfassungswidrig erklärt.

"Landesregierung in der Pflicht"

Polzeiermittlungen: "Grenzen zu weich formuliert"

Auch Staatsrechtler Christoph Gusy von der Uni Bielefeld ist der Überzeugung, dass die NRW Landesregierung nach dem Urteil am Bundesverfassungsgericht nun verpflichtet sei, eine Untersuchung des NRW Polizeigesetzes zu veranlassen. "Geprüft werden muss, ob das Gesetz in allen Passagen verfassungsgemäß ist, ob die Voraussetzungen und Grenzen bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit hinreichend klar definiert sind" , sagt er, speziell in Passagen, die sich um den " Kernbereich der Persönlichkeit" drehen. Beide Bundesländer gingen zu weit bei den Befugnissen für Ermittler.

Aus dem NRW-Innenministerium war bis Freitagnachmittag noch keine Stellungnahme zu bekommen.