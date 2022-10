Verfassungsbeschwerde wegen Software für NRW-Polizei

Stand: 06.10.2022, 15:21 Uhr

Gegen das Polizeigesetz in NRW ist Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingelegt worden. Ein Verein für Bürgerrechte will damit den Einsatz der umstrittenen Palantir-Software stoppen, die die Polizei in NRW seit dem Frühjahr benutzt.