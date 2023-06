34 Schüsse auf 19-Jährigen: Neue Details und viele offene Fragen

34 Schüsse aus Polizeipistolen auf das Auto eines 19-Jährigen, der jetzt schwerverletzt im Krankenhaus liegt und voraussichtlich von der Brust abwärts querschnittsgelähmt bleiben wird: Das ist das bisherige Ergebnis eines Polizeieinsatzes, der in der Nacht zum 03. Juni in der Innenstadt von Herford begann und in einer Wohnsiedlung in Bad Salzuflen endete.

Was genau geschah, ermittelt derzeit die Polizei Bielefeld. Im Innenausschuss berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Mittwoch über die bisherigen Erkenntnisse zu diesem Vorfall. Die SPD hatte diese Sondersitzung beantragt und wollte vor allem wissen, wie es zu der Menge an Schüssen kommen konnte und warum die Polizeibeamten wieder ihre Bodycams nicht eingeschaltet hatten.