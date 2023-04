NRW-Polizei muss Bodycams tragen

Polizisten mit kleinen Kameras am Körper - dieses Bild dürfte es in NRW künftig regelmäßig geben. Seit dieser Woche gilt nämlich eine Tragepflicht für sogenannte Bodycams bei der NRW-Polizei. Ein entsprechender Erlass wurde an alle Polizeibehörden versandt. Er liegt dem WDR vor.

Der Schritt ist eine Konsequenz aus den tödlichen Polizei-Schüssen auf einen 16 Jahre alten Flüchtling in Dortmund. Aber: Eine Einschaltpflicht gibt es aus rechtlichen Gründen nicht.