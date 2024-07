Personalnot im Kampf gegen Cybercrime

"Auch im World Wide Web gehen wir auf Verbrecherjagd" , hatte NRW-Innenminister Herbert Reul im Februar betont. Sein Plan: Schon im März sollten bei sechs Polizeipräsidien extra Cybercrime-Inspektionen an den Start gehen. Mit jeweils elf IT-Spezialistinnen und Spezialisten, die die Polizei bei Ermittlungen unterstützen.

Konkret geht es dabei zum Beispiel um Hackerangriffe auf Kliniken, Datendiebstahl, Online-Betrug oder um die Verbreitung von sexualisierter Gewalt an Kindern. Längst brauchen die Ermittler für ihre Arbeit im Netz nicht nur polizeiliche, sondern auch technische Fähigkeiten. Die IT-Experten sollen ihnen helfen, zum Beispiel digitale Spuren zu entdecken und verschleierte Server-Standorte zu enttarnen.

Mehr als die Hälfte der IT-Experten fehlt noch

Doch der Fachkräftemangel erschwert den Kampf gegen Cyberkriminalität. Insgesamt hat das Land in den sechs Polizeipräsidien und unter anderem auch beim LKA und beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in Duisburg 94 neue Stellen geschaffen.

Nach WDR-Informationen sind davon aber bisher noch 53 Stellen unbesetzt, also mehr als die Hälfte. Bei der Polizei in Bielefeld fehlen zum Beispiel noch neun von elf geplanten neuen Experten, in Köln sind acht und in Düsseldorf sechs Stellen unbesetzt.