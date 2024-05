Cyberkriminalität verursacht Schäden von über 150 Milliarden Euro

Bei der Cyberkriminalität sind in Deutschland erneut die Zahlen gestiegen. Das geht aus einem Lagebild hervor, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundeskriminalamts-Präsident Holger Münch am Montag vorgestellt haben. "Die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit bleibt hoch" , sagte Faeser am Morgen in Wiesbaden. "Deshalb handeln wir so entschieden – national wie international." Dem Bericht zufolge nahmen die Attacken, bei denen sich Täter im Ausland oder an einem unbekannten Ort aufhielten, 2023 um 28 Prozent zu.

Die Inlands-Taten stagnierten laut Münch auf einem hohen Niveau von mehr als 134.000 Fällen. Laut BKA sorgten 2023 Cyberattacken für Gesamtschäden in Höhe von 148,2 Milliarden Euro. Dabei ging es vor allem um analogen und digitalen Diebstahl, Industriespionage oder Sabotage.

Zu den Bedrohungen zählten nach wie vor Ransomware-Angriffe, bei denen Kriminelle die Daten von Unternehmen oder auch der öffentlichen Verwaltung verschlüsseln und ein Lösegeld für die Entschlüsselung fordern. Bundesweit haben 2023 mehr als 800 Unternehmen und Institutionen Ransomware-Fälle angezeigt, wie es im Bundeslagebild heißt. Die Schäden durch Erpressung mit gestohlenen oder verschlüsselten Daten beliefen sich auf 16,1 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 50,5 % entspricht.