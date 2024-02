In den sechs Polizeipräsidien in NRW werden Spezialeinheiten gegen Cybercrime eingerichtet. Ab März sollen die neuen Kriminalinspektionen in Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster ihre Arbeit aufnehmen. Zusätzlich werden sogenannte Interventionsteams aufgebaut, die Beweise und Spuren an "digitalen Tatorten" zu sichern. So könne man z.B. bei Hackerangriffen durch frühzeitiges Handeln größeren Schaden verhindern, heißt es aus dem Innenministerium

"Heimat für Cyber-Cops"