NRW will lokales Roaming prüfen

Werden die Mobilfunkkonzerne Investitionen vermeiden?

In der vorherigen, schwarz-gelben Landesregierung hatte sich Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) immer klar gegen ein verpflichtendes National Roaming ausgesprochen. Es gebe das Risiko, dass Mobilfunkkonzerne nicht in den Netzausbau investieren, wenn sie gezwungen sind, ihre Leistung mit der Konkurrenz zu teilen, lautete sein Argument.

Ähnliche Bedenken brachte die FDP-Abgeordnete Angela Freimuth heute vor: "Ich möchte vermeiden, dass wir hinterher dieses Trittbrettfahrer-Dilemma haben, und jeder Marktteilnehmer darauf wartet, dass der andere schon irgendwie die Investitionen für die grauen oder weißen Flecken vornimmt."

AfD mit Eigentor

Die AfD schoss scharf gegen die Regierung, insbesondere die CDU, die nun offen fürs National Roaming ist. AfD-Mann Sven Tritschler zitierte aus einer Stellungnahme der damaligen schwarz-gelben Landesregierung vom November vor einem Jahr, in der es hieß: "Für einen schnellen, leistungsfähigen und wettbewerblichen Ausbau in der Fläche ist eine gesetzliche Verpflichtung zu einem National Roaming aus Sicht der Landesregierung (...) hinderlich." Tritschler ätzte in Richtung der CDU: " So kunstvoll umfallen wie sie das tun kann wirklich niemand ."