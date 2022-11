So will NRW die Mobilfunk-Löcher stopfen

Neubaur: "Mobilfunk-Koordinatoren" sind wesentlicher Baustein

Dieser Wunsch soll nach Vorstellung der schwarz-grünen Landesregierung möglichst bald Wirklichkeit werden: Sie spricht in ihrem Koalitionsvertrag vom Ziel, bis zum Jahr 2030 flächendeckend in NRW den modernen Mobilfunkstandard 5G zu etablieren. Als einen "wesentlichen Baustein" zum Erreichen dieses Ziels sieht NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) die sogenannten "Mobilfunk-Koordinatoren" an.

Diese sollen vor Ort in den Kreisen und kreisfreien Städten zwischen den örtlichen Behörden und den Mobilfunkkonzernen agieren und beispielsweise dafür sorgen, dass Genehmigungsverfahren für neue Sendetechnik schneller ablaufen. Für die Koordinatoren können Kreise und kreisfreie Städte für einen Zeitraum von drei Jahren 210.000 Euro Förderung vom Land erhalten.

NRW steht bei 5G vor Bayern

Ex-Minister Pinkwart (FDP)

Eingeführt wurden die Koordinatoren bereits im September des Vorjahres, damals noch unter dem FDP -Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Mittlerweile haben 21 kreisfreie Städte und Kreise solche Koordinatoren bewilligt bekommen, beispielsweise der Kreis Olpe, Solingen und der Kreis Gütersloh. Acht weitere Kommunen haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Ende Dezember wäre das Förderprogramm ausgelaufen. Doch bei einer Abstimmung des Landtags stimmten heute alle Fraktionen, mit Ausnahme der AfD, dafür, das Programm bis Ende des nächsten Jahres zu verlängern.

Betrachtet man den 5G-Ausbau seit einem Jahr, steht NRW durchaus gut da: Daten der Bundesnetzagentur zufolge lag die Abdeckung mit dem modernen Mobilfunkstandard im Oktober des Vorjahres bei unter 69 Prozent der Landesfläche – mittlerweile sind es gut 84 Prozent. Damit steht NRW deutlich vor Bayern und Baden-Württemberg und knapp vor Niedersachsen, aber hinter Schleswig-Holstein.

Deutliche Unterschiede je nach Anbieter

Abdeckung für 5G in NRW: Zwischen Telekom, Vodafone und O2 (Telefónica) gibt es deutliche Unterschiede. Bildquelle: Mobilfunk-Monitoring der Bundesnetzagentur // Eigene Grafik

Lässt man sich beim Mobilfunk-Monitoring der Netzagentur anzeigen, welche Anbieter NRW mit 5G abdecken, entsteht ein sehr unterschiedliches Bild: Während beispielsweise die Telekom auch im Sauerland zumindest einige Bereiche mit 5G abdeckt, haben O2-Kunden (Telefónica) dort an vielen Orten eher schlechte Chancen auf den modernen Standard.

Bei der 4G-Abdeckung liegt NRW bei knapp 98 Prozent der Landesfläche – auch hier steht man besser da als Bayern und Baden-Württemberg. Stabil telefonieren und surfen geht also in vielen Landesteilen. Allerdings gibt es auch Regionen wie den Arnsberger Wald oder den Lippischen Wald, in denen man die Signalbalken auf dem Handydisplay weitestgehend vergeblich sucht.