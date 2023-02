Freundschaft mit Ukraine: NRW und Dnipropetowsk werden Partner

Der Botschafter der Ukraine, Oleksii Makeiev, hat am Dienstag in Düsseldorf an der Sitzung des Landeskabinetts teilgenommen. Mit Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) und den anderen Ministerinnen und Ministern beriet Makeiev über die aktuelle Lage in der Ukraine ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf das Land. Zudem wurde von Vertretern beider Regierungen eine Absichtserklärung für eine Regionalpartnerschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und Dnipropetowsk unterzeichnet.