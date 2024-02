Reul: Großes Polizeiaufgebot soll Karnevalisten schützen

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Das Risiko für Anschläge war selten so hoch wie heute - abstrakt gesehen. Das liegt an der internationalen Lage mit den Kriegen in Israel und der Ukraine."

NRW-weit werden an den Karnevalstagen bis Aschermittwoch demnach etwa 62.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Regulär wären es in dieser Zeitspanne, also von donnerstags bis dienstags - allerdings nicht an Karneval - circa 38.000, sagte Reul.

Zum Vergleich: An Silvester 2023 sicherten 6.600 Einsatzkräfte die Feierlichkeiten. 233 Personen wurden dabei in Gewahrsam genommen und 25 Personen zumindest vorläufig festgenommen. Grund waren Sachbeschädigungen, Raubdelikte und Trunkenheit im Verkehr bis zu Angriffen auf Polizeivollzugsbeamte.