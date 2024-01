Wie die Kölner Silvesternacht eine Frau und die Gesellschaft veränderte

Der Kontrast zwischen diesem Tag und dem, was Michelle Etienne in der Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 erlebte, könnte kaum größer sein. Sie war mittendrin. Damals, als hier auf dem Platz vor dem Kölner Hauptbahnhof und auf den Treppen zum Dom das Chaos herrschte.

Dabei war es eigentlich Zufall, dass sie, ihr damaliger Freund und dessen Bruder überhaupt in diese Situation gekommen waren. Sie hatten auf einer der Rheinbrücken das Silvester-Feuerwerk angeschaut — dann musste einer von ihnen zur Toilette. Die drei entschieden, zum Kölner Hauptbahnhof zu gehen.

Tatort: Bahnhofsvorplatz

Michelle Etienne vor dem Kölner Hauptbahnhof

Auf dem Bahnhofsvorplatz passierte es, nahm seinen Lauf: die Menschenmenge, der enthemmte Mob, die Diebstähle, die sexuellen Belästigungen, die Vergewaltigungen, die Angst. Später kam die Wut auf die Täter dazu. Und am Ende auch die Diskussion um Migration, die seither immer mehr an Fahrt aufnimmt.

Der Erfolg der AfD, das Geheimtreffen von Rechtsextremisten und AfD-Politikern zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland — all das dürfte im weitesten Sinne auch Folge dieser Nacht sein.

"Hier stimmt was nicht"

In dieser Nacht fand sich Michelle Etienne plötzlich in einer Menschenmenge wieder. Sie wurde von ihrem damaligen Freund und dessen Bruder getrennt. Die heute 29-Jährige erinnert sich an Massen, die auf sie drückten, sie einengten. Das sei der Moment gewesen, in dem sie merkte: "Hier stimmt was nicht." Sie hielt ihre Umhängetasche mit ihren Wertsachen eng vor ihrem Körper. Dann kam ein junger Mann auf sie zu.

"Er schaute mir in die Augen, dann fasste er mir einfach aktiv in den Schritt. Da war ich einfach total geschockt." Michelle Etienne, Opfer der Kölner Silvesternacht

In diesem Moment ließ Michelle Etienne ihre Tasche los und stieß den Mann mit ihren Händen von sich weg. "So fest ich konnte." Der Fremde ließ von ihr ab. Gleichzeitig griff hinten jemand an ihre Tasche und klaute das Portemonnaie.

Chaos in der Silversternacht 2015 in Köln

Das erste, was Michelle Etienne durch den Kopf ging, war: "Das war ein Ablenkungsmanöver von Dieben." Erst nach und nach verstand sie, verstand die Polizei, verstanden Politiker und andere Menschen, was hier wirklich vor sich gegangen war: massenhafte Übergriffe im und um den Kölner Hauptbahnhof, bei denen vor allem Frauen Opfer von Straftaten geworden waren.

Während manche Betroffene noch in der Nacht Anzeige erstatten, meldeten sich viele andere erst Tage oder Wochen später bei der Polizei. Auch Michelle Etienne erstatte Anzeige - gegen unbekannt. Sie stellte der Polizei sogar ihre Hose aus der Silvesternacht zur Verfügung: zur Spurensicherung. Ein Täter wurde nie ermittelt.

Mehr als 1.600 Straftaten in einer Nacht

Festnahme in der Kölner Silvesternacht

Nach dem, was in der Nacht passiert war, dauerte es, bis die Dimensionen greifbar wurden: Mehr als 1.600 Straftaten wurden nach der Silvesternacht bei der Polizei zur Anzeige gebracht — etwa 500 davon wegen sexualisierter Übergriffe. Es waren hunderte Frauen, die in dieser Nacht bedrängt, begrapscht, angegriffen worden waren. Einige waren sogar vergewaltigt worden.

Als Tatverdächtige identifiziert wurden 299 Personen — darunter Deutsche, Iraker, Syrer und Tunesier. Mehr als die Hälfte der identifizierten Tatverdächtigen aber stammten aus Nordafrika, genauer: 81 Personen aus Algerien und 83 Personen aus Marokko.