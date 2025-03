Immer weniger Betriebe und Arbeitgeber lassen sich darauf ein, ihre Löhne nach einem festgelegten Tarifvertrag zu zahlen. Zwar gilt im Öffentlichen Nahverkehr eine Tariftreueregelung mit festen Abmachungen zur Lohnzahlung. In vielen anderen Branchen dagegen herrscht ein Trend zum Lohndumping - beispielsweise in der Gebäudereinigung, bei den Sicherheitsdiensten, im Baugewerbe oder in der Gastronomie.

Maikundgebung: DGB-NRW-Vorsitzende Weber (re.) mit Ministerpräsident Wüst

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) NRW hat am Dienstag nocheinmal an die NRW Landesregierung appelliert, ein sogenanntes Tariftreuegesetz zu erlassen. Tarifbindung gebe Beschäftigten mehr Sicherheit, mache Berufe deutlich attraktiver, sagte Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW, auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Sie sorgten für " Augenhöhe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern " und seien deshalb auch wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Mit guten Löhnen nicht wettbewerbsfähig

Arbeitgeber, die sich an feste Tarife halten, seien mittlerweile oft nicht mehr wettbewerbsfähig, sagte Weber. Viele tarifgebundene Betriebe würden sich nicht für öffentliche Aufträge bewerben, weil sie neben anderen Arbeitgebern mit niedrigen Lohnkosten keine Chancen hätten.

" Ministerpräsident Wüst hat vor knapp einem Jahr ein Tariftreuegesetz versprochen", sagte Weber, es werde jetzt Zeit, das umzusetzen.

NRW hatte mal gute Tradition