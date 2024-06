Islamfeindliche Straftaten: Deutlicher Anstieg in NRW

Was unternehmen gegen Muslimfeindlichkeit?

Meryem Can aus Dortmund wünscht sich eine stärkere Solidarität aus der Gesellschaft - und dass die Anfeindungen ernst genommen werden. "Wir nehmen wahr, dass antimuslimischer Rassismus noch nicht so präsent ist. Dass wir noch sehr viel Arbeit reinstecken müssen, damit das anerkannt ist." Entsprechend sei es insbesondere wichtig, dass politische Entscheiderinnen und Entscheider Muslimfeindlichkeit in den Blick nehmen.

Der WDR hat bei allen 16 Bundesländern abgefragt, ob die jeweilige Landesregierung einen eigenen Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit hat oder plant, so einen Posten einzurichten. Ergebnis: Kein Bundesland hat so einen Beauftragten, keines plant derzeit, einen solchen Posten zu schaffen. Zudem wurde abgefragt, ob eine vom Land eingerichtete oder geförderte Meldestelle existiert, die spezifisch muslimfeindliche Vorfälle erfasst. Auch hier das Ergebnis: 0 von 16.

Meldestelle für "antimuslimischen Rassismus": NRW mit Sonderrolle

NRW nimmt hierbei allerdings eine besondere Rolle ein: Es ist das bislang einzige Bundesland, das angekündigt hat, eine vom Land geförderte Meldestelle dezidiert gegen "antimuslimischen Rassismus“ einzurichten. Bei dieser sollen auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze gemeldet werden können – wenn beispielsweise jemand gegenüber einer Frau, die Kopftuch trägt, eine abfällige Bemerkung macht, diese aber nicht strafbar ist. NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne), in deren Verantwortung der Aufbau der Meldestelle fällt, sagte dazu: "Es zeigt sich, glaube ich, sehr deutlich, dass wir ein erhebliches Dunkelfeld haben bei Diskriminierungen und dass wir genau solche Meldestellen brauchen, um das Dunkelfeld auszuleuchten."

NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne)

Allerdings: Angekündigt wurde die Meldestelle schon vor zweieinhalb Jahren, damals noch unter einer schwarz-gelben Landesregierung - als Reaktion auf Grabschändungen auf einem muslimischen Friedhof in Iserlohn. Seit zwei Jahren ist Josefine Paul als Integrationsministerin zuständig. Eine Sprecherin ihres Ministeriums teilte dem WDR auf Anfrage mit: Dass sich der Aufbau immer noch hinzieht, liege insbesondere an "Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit", die "noch nicht abschließend beantwortet werden konnten". Wann die Meldestelle ihre Arbeit aufnehmen wird - dazu gibt es keine konkrete Anwort.

Dass die Meldestelle bald startet wirkt unwahrscheinlich, ein für den Aufbau mitzuständiger Verein hat erst vor Kurzem einen neuen Job für den Projektaufbau ausgeschrieben. Gleichzeitig läuft die Landesförderung für den Aufbau der Meldestelle in etwa sechs Monaten aus.

Wunsch nach mehr Austausch

Wie können Vorurteile abgebaut werden - und wie vernünftige Kritik an Ausprägungen des Islams sinnvoll geäußert werden? Amira Amazough aus Dortmund würde beispielsweise einen stärkeren Austausch zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen begrüßen, in dem es dezidiert um das Muslimisch-Sein geht. "Ich glaube, da freuen sich Muslime auch extrem, wenn interessierte Nicht-Muslime sagen: Okay, worum geht es im Islam? Was macht man in der Moschee? Wie betet man, was sind die Werte?" Viele der Muslime, mit denen der WDR im Rahmen der Recherche sprechen konnte, betonen, dass im Austausch auch kritische Fragen zu Ausprägungen und Interpretationen des Islams völlig in Ordnung seien.

Angemessene Religionskritik vs. Muslimfeindlichkeit: Wo liegt die Grenze?

Dies berührt eine grundsätzliche Frage: Was ist Kritik, die man am Islam - wie an allen Religionen - üben können muss in einer liberalen Demokratie – und wo beginnt problematische Muslimfeindlichkeit? Für Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrumts für Islamische Theologie an der Universität Münster, ist dabei entscheidend, ob es zu Pauschalisierungen kommt. "Eine Aussage wie beispielsweise 'Muslime sind rückständig und haben ein veraltetes Frauenbild' wird der Realität nicht gerecht".

Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster

Die etwa 5,5 Millionen Muslime in Deutschland sind Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Prägung, die den Islam entsprechend unterschiedlich ausleben. Eine differenzierte Kritik könnte laut Khorchide entsprechend so aussehen: "Man kann sagen: 'Es gibt Auslegungen im Islam, die frauenfeindlich sind. Es gibt Auslegungen im Islam, die antisemitisch sind, es gibt Stellen im Islam, die als gewaltbejahend gelesen werden können' Das ist eine differenzierte Sicht. Die Betonung: Man kann sie so lesen. Das heißt: Man kann sie auch anders lesen."

Experte fordert offene, ehrliche Gespräche

Für Khorchide sind mehrere Ziele wichtig: Unbegründete Ängste und Vorurteile gegenüber Muslimen in Deutschland und NRW abbauen ist eines davon. Aber er betont auch: Man dürfe sich mit berechtigter Kritik an Organisationen des politischen Islams nicht zurückhalten, wenn diese eine solche Kritik als "Rassismus" zurückweisen. "Mit solchen Vorwürfen wird seitens dieser Organisationen immer wieder versucht, sich gegen Kritik zu immunisieren." Am Ende bestehe der beste Weg gegen Muslimfeindlichkeit aus vielen offenen, ehrlichen Gesprächen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen - über Vorurteile gegenüber Muslimen, aber auch über Islamismus.

Vieles habe sich im Diskurs zwischen der muslimischen Community einerseits und der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft in den vergangenen zehn Jahren bereits verbessert, findet Khorchide. Integrationsministerin Josefine Paul sieht dies ähnlich: Wenn man über muslimisches Leben in NRW spricht, dann sei es wichtig, nicht nur Muslimfeindlichkeit in den Blick zu nehmen. Sondern auch zu sehen: In vielen Punkten seien Muslime und islamische Gebräuche bereits ganz normale Bestandteile im multikulturellen NRW.

"Wenn ich Kitas besuche, dann erzählen mir die Mitarbeitenden da, dass sie mit den Familien ganz selbstverständlich das Fastenbrechen feiern, so wie auch alle Kinder zusammen den Weihnachtsbaum schmücken." Josefine Paul (Grüne), NRW-Integrationsministerin, gegenüber dem WDR

Die Ministerin betont entsprechend, dass Präventionsprogramme für die Jugend ihr besonders wichtig seien - gegen Muslimfeindlichkeit, aber auch gegen Antisemitismus. Damit sich Vorurteile gar nicht erst festsetzen können. Und sie sagt: "Auch muslimische Menschen in diesem Land leisten einen großen Beitrag für diese Gesellschaft, auf unterschiedliche Art und Weise. In Migrantenselbstorganisationen, in Moscheen, aber auch im Sportverein nebenan." Es sei wichtig, dass die Bevölkerung dieses Engagement erkenne - auch, damit Musliminnen und Muslime in NRW sich "als selbstverständlichen Teil dieser Gesellschaft" sehen können.

Unsere Quellen:



Zahlen zur Islamfeindlichkeit aus dem NRW-Innenministerium gegenüber WDR Cosmo

Gespräch mit Cihad Kefeli vom Bündnis Islamischer Gemeinden in Bielefeld

Gespräch mit Meryem Can, Mitarbeiterin beim Verein "Muslimisches Jugendwerk" in Dortmund

Gespräch mit Amira Amazough und anderen Musliminnen und Muslimen aus NRW

NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne)

Sprecherin NRW-Integrationsministerium

Angaben der Landesregierungen aller 16 deutschen Bundesländer gegenüber WDR Cosmo zu Beauftragten und Meldestellen

Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrumts für Islamische Theologie an der Universität Münster

Redaktionelle Mitarbeit: Melisa Gürleyen