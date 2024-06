Gewalt und Hetze: Steigende Muslimfeindlichkeit in Deutschland

Stand: 24.06.2024, 12:31 Uhr

Laut Statistik des Bundeskriminalamts für politisch motivierte Kriminalität wurden 2023 knapp 1.500 islamfeindliche Straftaten erfasst. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 140 Prozent. Auch das Netzwerk CLAIM, das sich gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit einsetzt, vermeldet in einem aktuellen Bericht in 2023 eine deutliche Zunahme an muslimfeindlichen Vorfällen.