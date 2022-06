NRW verlängert Coronaregeln - aber nur um eine Woche

Aktuell gibt es die Bürgertests noch kostenlos für alle. Wer sich testen lassen möchte, hat dafür laut der entsprechenden Verordnung des Bundes mindestens einmal in der Woche Anspruch darauf - de facto sind aber oft auch tägliche kostenlose Tests möglich. Für einige Bereiche des Lebens braucht man weiterhin einen offiziellen Testnachweis - in NRW etwa für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Wird Lauterbach die Bürgertests fortführen?

Nur: Die Rechtsverordnung des Bundes für die kostenlosen Bürgertests für alle läuft Ende Juni aus. Ob sich auch danach noch jeder kostenlos testen lassen kann, ist aktuell noch völlig unklar. "Darüberhinausgehende Regelungen des Bundes sind bislang nicht bekannt", schreibt das NRW -Gesundheitsministerium in einer Mitteilung.