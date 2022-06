Ist Ende Juni Schluss mit kostenlosen Coronatests?

Doch ab Juli soll auch damit Schluss sein. Dabei sind nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov derzeit fast zwei Drittel der Bundesbürger für eine weitere Verlängerung des Angebots von Gratis-Schnelltests.

Gesundheitsminister Laumann fordert "Klarheit"

Offenbar sieht aber auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die vollständige Abschaffung der kostenlosen Tests angesichts steigender Infektionszahlen kritisch. Auf WDR-Anfrage sagte Laumann, er erwarte, "dass der Bund auch in Zukunft ein bürgernahes Testsystem ermöglicht, insbesondere für Menschen mit Symptomen" . Das aktuelle Testregime laufe zum Ende des Monats aus, "ohne dass die Bürgerinnen und Bürger, aber auch nicht die Länder Klarheit haben" .

Aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es, ein Entwurf zur Verlängerung und Überarbeitung der Verordnung sei in Arbeit. Der Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung hatte zuvor empfohlen, die "bisher sehr intensive, aber breite und wenig gezielte Testung zu reduzieren" .

Das fordert auch der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM): "Anlasslose Bürgertests in Testzentren werden zum weiteren Pandemiemanagement nicht mehr benötigt" , sagte Vorstandsmitglied Nina Beikert. Aus Sicht des Verbands würde es ausreichen, Antigen-Schnelltests nur noch an Orten wie Pflegeheimen oder Krankenhäusern beaufsichtigt anzubieten. Über Gutscheine könnten Menschen außerdem bei Bedarf "kostengünstig" Tests in Apotheken bekommen - "quasi als Ersatz für die Bürgertests" .