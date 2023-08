Abwicklung des Corona-Lagers für Masken und Kittel

In der Corona-Pandemie war es ein sehr gefährlicher Mangel, wenn es keine Schutzausrüstung für das medizinische Personal gab, das Covid-Infizierte behandelte. Die NRW -Landesregierung legte deshalb ein Notlager mit den wichtigsten Hilfsmitteln an, also Masken, Kittel, Visiere etc.. Die Haltbarkeit fast aller Artikel ist nun abgelaufen.

Das Lager könnte bald aufgelöst werden, wie eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Vor dem Hintergrund des Pandemieendes prüfe man " derzeit den Umgang und die Verwendung der noch vorhandenen Lagerbestände sowie die damit verbundene Auflösung der Landesreserve ". Laut Ministerium wurden 90 Prozent der angeschafften Artikel verteilt.