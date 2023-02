Corona-Kaufrausch: Millionen von Masken und Kitteln müssen vernichtet werden

Das Problem haben auch andere Landesregierungen und auch die Bundesregierung: Zu Beginn der Corona-Pandemie haben sie zu viel Schutzausrüstung eingekauft - die jetzt verfällt und entsorgt werden muss.

Karl-Josef Laumann ( CDU ), damals wie heute Gesundheitsminister von NRW , hat die fieberhaften Bestellungen immer wieder verteidigt. Es habe so gut wie keine deutschen Hersteller gegeben für Corona-Masken und Schutzkittel. Er habe so viel gekauft, wie er habe kriegen können, so Laumann. Im Landtag untermauerte er im Sommer 2020 die damalige Notlage mit dem legendären Hinweis:

Wer von den Ministern, die hier für Beschaffung zuständig sind, nach der Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat alles verkehrt gemacht. Karl-Josef Laumann

Begrenzt haltbar

Bisher hat der Landesrechnungshof noch nicht nachgewiesen, dass Laumann etwas falsch gemacht hat. Doch der damalige Kaufrausch sorgt jetzt dennoch für neuen Verdruss. Denn medizinische Schutzausrüstung hat ein Verfallsdatum. Nach ein paar Jahren verlieren Stoffe und Fließe ihre virenabweisende Wirkung, Latex wird porös.

Video starten, abbrechen mit Escape Pandemie im Rückspiegel Westpol. . 23:15 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 05.02.2024. WDR.

Konsequenz: Allein 10 Millionen Schutzmasken und über 7 Millionen Schutzkittel müssen verbrannt werden. Knapp die Hälfte die Schutzkittel stammt vom Hersteller van Laack. Außerdem werden Schutzbrillen, Plastik-Handschuhe und Teststäbchen entsorgt.