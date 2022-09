Impferlass: NRW-Kommunen sollen nun neue Omikron-Stoffe spritzen

Hausärzte in NRW können schon länger, nach eigenem Ermessen, die neuen, an Omikron angepassten Corona-Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpfen. Doch was ist mit kommunalen Impfangeboten, wie städtischen Impfzentren und Impfbussen? Müssen diese noch auf eine klare Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die neuen Vakzine warten - oder können sie schon loslegen?