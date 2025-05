Diskussion um neue Grundsicherung: Zurück zu Hartz IV?

Harald Schartau steht zu Hartz IV

Harald Schartau in seiner Zeit als NRW-Arbeitsminister im Jahr 2000

Der frühere NRW -Arbeitsminister Harald Schartau ( SPD ) war vor gut 20 Jahren Teil der Kommission um Peter Hartz, die neue Regeln für die Arbeitsmarktpolitik entwickelte. Auch wenn die damals unter dem Titel "Hartz IV " beschlossenen Verschärfungen für Langzeitarbeitslose in seiner Partei immer umstritten blieben: Im Interview mit dem WDR -Magazin Westpol betont er, sie seien dringend nötig gewesen. Er begrüßt, dass die strengeren Regeln von damals wieder gültig werden sollen. " Ich stehe ohne Wenn und Aber zu der Arbeit, die damals gemacht wurde ", sagt Schartau.